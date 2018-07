Look des Tages Jella Haase ganz farbenfroh

Am Donnerstag feierte im Rahmen des Filmfests München "Asphaltgorillas", der neue Film von Detlef Buck (55), Weltpremiere. Der Streifen startet am 30. August in den deutschen Kinos. Auf dem roten Teppich begeisterte vor allem Schauspielerin Jella Haase (25, "Fack ju Göhte"). Die 25-Jährige besuchte in einem schicken Sommer-Ensemble die Filmpremiere. Zur himmelblauen High Waist Hose kombinierte sie ein brombeerfarbenes Oberteil mit Dreiviertelärmeln.