Look des Tages Jane Seymour überzeugt in Lila

Dass Jane Seymour ("Dr. Quinn") 68 Jahre alt ist, hat ihr bei diesem Auftritt wohl niemand angesehen. Bei der Open Hearts Gala in Beverly Hills erschien die Schauspielerin in einem tief ausgeschnittenen Kleid in hellem Lila. Die enganliegende Robe mit floralen Verzierungen an den kurzen Ärmeln reichte bis auf den roten Teppich.