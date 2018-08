Look des Tages Jana Kramer leuchtet mit Babybauch

Ihr Schwangerschafts-Glow war auf der Premiere von "Support The Girls" kaum zu übersehen. Die US-Schauspielerin Jana Kramer (34, "Wo du zu Hause bist") strahlte in ihrem silbernen Abendkleid und süßen Babybauch in Los Angeles. Die glamouröse Robe war schulterfrei und hatte einen Cut-Out am Dekolletee. Außerdem funkelte das bodenlange Kleid. Durch den enganliegenden Schnitt an der Silhouette wurde ihre Baby-Kugel perfekt in Szene gesetzt.