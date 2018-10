Look des Tages Izabel Goulart im wilden Mustermix

Model Izabel Goulart (33) zog bei der Fashion Week in Paris alle Blicke auf sich. Die Brasilianerin besuchte mit Stars wie Schauspielerin Olivia Wilde (34) die Modeshow von Valentino und sorgte mit ihrem abstrakt gemusterten Minikleid für jede Menge Blitzlichtgewitter. Das Kleid reichte ihr nur knapp über den Po und setzte so ihre gebräunten Beine perfekt in Szene.