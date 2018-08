Look des Tages Iggy Azalea im karierten Ensemble

Die australische Rapperin Iggy Azalea (28, "The New Classic") überzeugte mit ihrem gemusterten Anzug, als sie für ihre neue EP "Surviving The Summer" bei der amerikanischen Live-Interviewserie "Build Studios" in New York warb. Der rote Anzug hatte verschiedene Karo-Muster und war an der Brust mit Pailletten besetzt. Durch den weiten Schnitt des Ensembles wirkte das Outfit sehr leger und dennoch elegant. Ihre Kurven kamen trotzdem zur Geltung.