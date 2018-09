Look des Tages Heidi Klum im petrolfarbenen Zweiteiler

Diese Frau kann einfach alles tragen! Beim Finale der US-Castingshow "America's Got Talent" im Dolby Theatre in Los Angeles zog Moderatorin Heidi Klum (45) mal wieder alle Blicke auf sich. Die Deutsch-Amerikanerin erschien in einem dunklen langärmligen Zweiteiler, auf dem petrolfarbene Applikationen, Stickereien und Pailletten dominierten. Besondere Hingucker waren der schmale Cut-out am Dekolleté, ein schwarzes Band, das ihre schmale Taille betonte, und die schwarzen Straußenfedern an den Bündchen.