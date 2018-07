Look des Tages Heidi Klum im königsblauen Maxi-Kleid

Was für ein Auftritt! Topmodel Heidi Klum (45) hat die Straßen von New York in einen Laufsteg verwandelt. In einem königsblauen Maxi-Kleid von Three Graces London war sie offenbar zu Fuß auf dem Weg zu einem Meeting. Das schulterfreie knöchellange Kleid bestand aus luftigem Stoff und umspielte die Model-Figur der 45-Jährigen.