Look des Tages Ginnifer Goodwin glänzt in Kupfer

Die Serie "Once Upon a Time" geht zu Ende. Zum großen Finale gab es ein Screening in Los Angeles, zu dem Schauspielerin Ginnifer Goodwin (39) in einem in Kupfer schimmernden Abendkleid erschien. Die langärmlige Robe reichte der 39-Jährigen bis über die Knie. Das Dress hatte einen tiefen Ausschnitt, um die Taille des Serienstars lief zudem ein breites schwarzes Band, das seitlich zu einer großen Schleife gebunden war und ein weiteres Highlight des Outfits abgab.