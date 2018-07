Look des Tages Gina Torres im gelben Sommerkleid

Als Jessica Pearson in der Anwaltsserie "Suits" ist Gina Torres (49) stets gut gekleidet. Doch auch abseits des Sets kennt sich die Schauspielerin mit Mode aus, wie sie jetzt bei der Premiere von "The Equalizer 2" in Los Angeles bewies. Die US-Amerikanerin trug ein knallgelbes, asymmetrisch geschnittenes Kleid, das auf einer Seite schulterfrei und am Saum vorne kürzer war als hinten. Die ansonsten langärmlige und an der Taille seitlich geraffte Robe war außerdem mit einem roten Blumen-Muster überzogen. Ein echtes Sommer-Outfit!