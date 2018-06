Look des Tages Futuristische Evangeline Lilly

Matt-silbern schimmerte Evangeline Lillys (38, "Ant-Man") hochgeschlossenes Kleid im Blitzlicht der Fotografen: Die Schauspielerin trug zur Premiere von "Ant-Man and the Wasp" in Los Angeles eine futuristische Robe mit geometrischem Schulterschnitt und einem hohen Schlitz an der Seite. Der ließ einen Blick auf das verführerisch rote Innenfutter des Kleides von August Getty erhaschen. Durch die langen Ärmel und das fehlende Dekolletee fand das enganliegende, bodenlange Dress die perfekte Balance zwischen sexy und elegant.