Look des Tages Frauke Ludowig setzt auf modische Muster

Mut zum Muster! Moderatorin Frauke Ludowig (54) hat sich für den RTL-Spendenmarathon in besonders modische Schale geworfen. Bei der TV-Aufzeichnung in Hürth trug sie einen olivgrünen Hosenanzug, der über und über mit einem aufregenden Ornamenten-Druck versehen war. Die hochgekrempelten Hosenbeine sowie die beigefarbene Biese verliehen dem Outfit einen sportlichen Look. Dazu kombinierte die 54-Jährige eine weiße Schluppenbluse mit goldfarbenen Applikationen.