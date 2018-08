Look des Tages Francia Raisa im gelben Abendkleid

Francia Raisa (30, "Grown-ish") zog am Samstagabend auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich, als sie die Imagen Awards in Los Angeles besuchte. Die Schauspielerin, die erst im vergangenen Jahr ihrer besten Freundin Selena Gomez (26, "Back To You") eine Niere spendete, trug ein leuchtend gelbes, trägerloses Kleid, das mit einem sexy Beinschlitz versehen war. Der fließende Stoff umspielte dabei ihre schlanke Figur.