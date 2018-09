Look des Tages Florence Welch im Trend-Outfit

Florence-and-The-Machine-Frontfrau Florence Welch (32) war der Hingucker bei der Verleihung des "Mercury Music Prize" am Donnerstag in London. In ihrem Metallic-Look vereinte sie gleich mehrere Trends: Denn die lange, hochgeschlossene Gold-Robe mit leichter Schulterbetonung hatte zudem große Volants an Ärmeln und Saum. Dazu kombinierte die britische Sängerin eine schmale schwarze Vintage-Handtasche, die mit einem Blumenornament und weiteren silbernen Elementen verziert war.