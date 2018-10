Look des Tages Emma Stone: Königlich in Silber

Königlich in Silber: Bei der Premiere des Historiendramas "The Favourite", in dem das Leben der englischen Königin Anne porträtiert wird, präsentierte sich Oscar-Preisträgerin Emma Stone (29, "La La Land") als kühle Schönheit. Ein bodenlanges, leicht tailliertes Kleid in Silber von Louis Vuitton verlieh ihr einen klassisch eleganten Look, der sie zum Hingucker des Abends machte.