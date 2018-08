Look des Tages Emma Stone in pinker Traumrobe

Emma Stone (29, "La La Land") hat nicht nur ein Händchen für die richtigen Rollen, sondern auch für Mode. Das bewies die Oscar-Preisträgerin einmal mehr bei den Filmfestspielen in Venedig. Bei der Premiere ihres neuen Films "The Favourite" präsentierte sie auf dem roten Teppich eine halbdurchsichtige, mit silbernen Pailletten besetzte Robe von Louis Vuitton in zartem Rosa. Das bodenlange, aufwendig verzierte Kleid mit langen Ärmeln sorgte zudem durch einen weiten Ausschnitt und einem Schlitz in der Mitte des Rockteils für tiefe Einblicke.