Look des Tages Emily Ratajkowski in sommerlichem Gelb

Für die Premiere ihres neuen Films "In Darkness" entschied sich Model und Schauspielerin Emily Ratajkowski (26, "We Are Your Friends") für eine Komposition mit leuchtendem Gelb. Der leger um die Hüften geschwungene, bananenfarbene Wickelrock gewährte sexy Beinfreiheit. Dazu kombinierte sie ein enganliegendes, schulterfreies Top in Beige mit schwarzen Punkten als Eyecatcher.