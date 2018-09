Look des Tages Emily Deschanel im blauen Ensemble

Emily Deschanel (41, "Bones - Die Knochenjägerin") überzeugte bei der Premiere der 13. Staffel von "It's Always Sunny in Philadelphia" mit einem eleganten Auftritt. Die Schauspielerin trug einen dunkelblauen Zweiteiler, bestehend aus einem mittellangen High-Waist-Bleistiftrock mit floralem Muster und einem Off-Shoulder-Oberteil mit wallenden Ärmeln. Dazu kombinierte die US-Amerikanerin rote High Heels.