Look des Tages Emily Blunt strahlt jugendlich

Die geflochtenen Haare, welche sie als Hochsteckfrisur trug und ihr frisches Make-up verliehen ihrem Look einen jugendlichen Touch. Bei einem perfekten Outfit dürfen Accessoires natürlich nicht fehlen und auf diese verzichtete Blunt auf keinen Fall. Mit auffallenden Ohrringen und schwarzen Sandaletten rundete sie ihr feminines Outfit noch einmal ab. Ihr Ehemann John Krasinski (38) war natürlich an ihrer Seite und begleitete die Blondine zum Event. Seit April läuft ihr gemeinsamer Film "A Quiet Place" auch in den deutschen Kinos.