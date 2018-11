Look des Tages Emily Blunt strahlt in Weiß

Ab dem 20. Dezember ist Emily Blunt (35, "A Quiet Place,) hierzulande in "Mary Poppins' Rückkehr" auf der Leinwand zu sehen. Bei der Weltpremiere des Films in Los Angeles hat die Schauspielerin nun alle Blicke auf sich gezogen. Sie schritt in einer weißen, bodenlangen Traumrobe des russischen Labels Yanina Couture über den roten Teppich. Besonderer Hingucker waren die großen Puff-Ärmel sowie ein tiefes Dekolleté. Ein Gürtel um die Taille betonte ihre schlanke Silhouette.