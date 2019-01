Look des Tages Emily Blunt in fantasievollem Abendkleid

Ein Auftritt wie im Märchen. Am Freitag erschien Schauspielerin Emily Blunt (35, "A Quiet Place") bei den Variety's Creative Impact Awards in Palm Springs in einer Kreation aus dem Haus Roksanda. Das knöchellange Abendkleid mit den ausladenden Puffärmeln hatte nicht nur eine außergewöhnliche Musterung, sondern stach auch durch die bunte Farbmischung aus Rosé, Neon-Grün und Creme-Weiß hervor. Passend zu dem bunten Kleid trug der "Mary Poppins"-Star rosafarbene offene Pumps von Brian Atwood.