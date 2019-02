Look des Tages Emily Blunt im roten Power-Anzug

Was für ein starker Auftritt von Schauspielerin Emily Blunt (35, "A Quiet Place"). Bei der Premiere des Films "To Dust" in New York entschied sich die Schauspielerin für einen coolen "Lady in Red"-Look. Sie erschien in einem dunkelroten Anzug mit High-Waist-Schlaghose von Elie Saab. Zu dem gerade geschnittenen Blazer kombinierte sie ein schwarzes Seidenoberteil mit kleinen roten und weißen Mohnblumen und Rundhalsausschnitt.