Look des Tages Emilia Clarke verzaubert im Mieder-Kleid

Sie war die große Gewinnerin des Abends. Denn Emilia Clarke (32, "Game of Thrones") wurde bei den British Academy Britannia Awards in Beverly Hills nicht nur mit dem Preis für den britischen Künstler des Jahres ausgezeichnet. Die Schauspielerin legte zudem in ihrem Traumkleid einen echten Hingucker-Auftritt hin. Die ärmellose und knöchellange Robe aus grobem Tüll, dessen eisblauer Farbton nach unten hin dunkler wurde, machte vor allem der weite Ausschnitt und die transparente Mieder-Optik des Oberteils zu einem Blickfang. Dazu kombinierte Clarke einen simplen schwarzen Blazer, den sie locker über die Schulter geworfen hatte.