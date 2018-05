Look des Tages Emilia Clarke im lila Prinzessinnenkleid

In einem Traum aus lila Tüll schwebte "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke (31) über den roten Teppich in Cannes. Die Schauspielerin warb dort für ihren neuen Film "Solo: A Star Wars Story". Gehalten wurde Clarkes Robe von einem hauchdünnen Neckholder, der wie eine Kette extravagant um ihren Hals lief. Das Dior-Kleid im Prinzessinnen-Stil begeisterte zudem mit einem asymmetrischen Schnitt. Der fließende Tüllrock, der in einer dezenten Schleppe auslief, war halbtransparent und ließ die Beine der Schauspielerin erahnen.