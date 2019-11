Look des Tages Elizabeth Banks ganz in Rot

Elizabeth Banks (45, "Ein riskanter Plan") liebt die trendigen Ton-in-Ton-Outfits. Nach einem Gastauftritt in der TV-Show "Good Morning America" in New York ließ sich die Schauspielerin in einem feurig roten Ensemble aus Pullover, Satin-Bleistiftrock und Wildlederstiefeln ablichten - alles in einer Farbe. Dazu kombinierte die 45-Jährige einen schwarzen Wollmantel sowie eine dunkle Cateye-Sonnenbrille mit nudefarbener Umrandung.