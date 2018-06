Look des Tages Eliza Scanlen in romantischem Rosa

Zur Premiere der HBO-Serie "Sharp Objects" in Los Angeles erschien Schauspielerin Eliza Scanlen (19) in einem bodenlangen Abendkleid in sanftem Rosa. Diese Farbe in Kombination mit dem durchgehenden Spitzen-Dekor sorgte für ein jugendlich-romantisches Flair. Jede Blüte an der Robe war einzeln mit kleinsten Perlen nachgearbeitet, so dass die Schauspielerin einen glänzenden Auftritt hinlegte. Die abgesteckten Konturen im Bereich von Brust und Taille waren ebenfalls mit Perlen bestickt und ließen das weit geschnittene Dress noch glamouröser wirken.