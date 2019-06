Look des Tages Elisabeth Moss im Schlangen-Outfit

Schauspielerin Elisabeth Moss (36, "Mad Men") bezauberte bei den MTV Movie & TV Awards in Santa Monica (Kalifornien) in einem ganz besonderen Outfit. Eine silberne Schlange zierte auf der rechten Seite von Schlüsselbein bis Oberschenkel ihr schwarzes Minikleid von Balmain. Das Tier glitzerte durch viele spitze Pailletten dreidimensional. Ein weiteres Highlight war der rechte Ärmel in Netz-Optik.