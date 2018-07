Look des Tages Dua Lipa: Farbenfroher Auftritt

Farbenfroher Auftritt von Sängerin Dua Lipa (22, "Hotter Than Hell") in New York. Am Donnerstagabend stellte sie sich in einem bunten Einteiler dem Blitzlichtgewitter der Fotografen, als sie "The Late Show with Stephen Colbert" besuchte. Der langärmelige Jumpsuit hatte neben der mehrfarbigen Musterung auch einen Kragen sowie einen bunten Stoff-Gürtel, der ihre schmale Hüfte zur Geltung brachte.