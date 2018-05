Es muss nicht immer die ausladende Abendrobe sein. Topmodel Doutzen Kroes (33) sorgte bei einem Event in New York dafür, dass alle Blicke auf sie gerichtet waren. Das ehemalige "Victoria's Secret"-Model war auch kaum zu übersehen: Die 33-Jährige erschien in einem rot leuchtenden Hosenanzug. Unter dem tief ausgeschnittenen Blazer war zu erkennen, dass sie darunter nur schwarze Dessous trug.