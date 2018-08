Look des Tages Debra Messing als Engel in Violett

Der Auftritt von Debra Messing (50, "Will & Grace") auf der Angel Awards Gala in Los Angeles hätte kaum eleganter sein können. Die Schauspielerin erschien am Samstag in einem bodenlangen Abendkleid, das durch sein strahlendes Violett alle Blicke auf sich zog. Besonders raffiniert: der große Schlüsselloch-Ausschnitt. So zeigte der "Will & Grace"-Star neben ihren nackten Armen ein wenig mehr Haut, wirkte aber dennoch sehr anmutig.