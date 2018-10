Look des Tages Dakota Johnson funkelt in Gucci

Bei der Europa-Premiere des Horror-Thrillers "Suspiria" in London funkelte sie von Kopf bis Fuß: Dakota Johnson (29). Sie spielt in dem Film neben Tilda Swinton (57) und Mia Goth (24) eine der Hauptrollen und hatte sich für den Auftritt auf dem roten Teppich für eine silberfarbene Robe von Gucci entschieden. Das schulterfreie Abendkleid war über und über mit glitzernden Pailletten besetzt und endete in einer langen, eleganten Schleppe, die an den Säumen mit Tüll besetzt war.