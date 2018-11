Look des Tages Chloë Grace Moretz: Pure Eleganz

Obwohl sie erst 21 Jahre alt ist, beherrscht Chloë Grace Moretz ("Runaway Girl") die Kunst, alten Hollywood-Flair auf den roten Teppich zu bringen. Bei einer Benefiz-Veranstaltung, die zu Ehren von Filmemacher Martin Scorsese (76, "Taxi Driver") im Museum Of Modern Art in New York stattfand, trug die Schauspielerin einen hellgrauen Hosenanzug, der an Zeiten von Hollywood-Ikone Marlene Dietrich erinnerte. Die Bundfaltenhose und der Oversized-Blazer versprühten pure Eleganz.