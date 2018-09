Look des Tages Chloë Grace Moretz mag es blumig

US-Schauspielerin Chloë Grace Moretz (21, "Wenn ich bleibe") strahlte in ihrem Blumenkleid auf dem roten Teppich der Filmfestspiele von Venedig. Die Louis-Vuitton-Robe war dunkelblau und mit einem bunten Blumenmuster verziert. Um den Hals trug sie einen passenden dünnen Schlips zum eleganten Kleid. Die Ärmel und der bodenlange Rock der Robe waren weit geschnitten. An der Taille lag der seidene Stoff eng an und betonte ihre Silhouette.