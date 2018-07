Look des Tages Chloë Grace Moretz blüht auf

Manche Frauen scheinen nach einer Trennung regelrecht aufzublühen. Dies scheint nach der Trennung von Brooklyn Beckham (19) auch auf US-Schauspielerin Chloë Grace Moretz (21, "The Equalizer") zuzutreffen. Beim LGBT Film Festival in Los Angeles zog sie in einem bodenlangen sowie langärmligen Satinkleid mit Blumenmuster alle Blicke auf sich. Das enganliegende Dress von Designerin Stella McCartney (46) schmeichelte ihrer Figur und setzte ihre Kurven perfekt in Szene.