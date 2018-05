Look des Tages Charlotte Le Bon elegant in Dior-Robe

Charlotte Le Bon (31, "Madame Mallory und der Duft nach Curry") machte den roten Teppich zum Laufsteg: Die Schauspielerin erschien bei der Premiere von Spike Lees "BlacKkKlansman" in Cannes in einer transparenten Dior-Kreation mit bodenlangem Rock und gerüschtem Oberteil. Das graue, trägerlose Korsett mündete in einen weiten Tüllrock, der Le Bons schöne Beine durchscheinen ließ. Ihre schlanke Taille betonte sie durch einen feinen metallischen Gürtel.