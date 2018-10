Look des Tages Charlize Theron im Leder-Plisseerock

Ein echter Hingucker! Oscar-Gewinnerin Charlize Theron (43, "Monster") wählte für ihren Auftritt beim "Elle's Women in Hollywood"-Event am Montagabend in Beverly Hills eine weiße Rüschenbluse mit extrem tiefem Ausschnitt, unter der ein schwarzer BH hervorblitzte. Dazu kombinierte die gebürtige Südafrikanerin einen ungewöhnlichen schwarzen Leder-Plisseerock und einen rot-schwarz karierten Blazer, den sie locker über die Schultern gehängt hatte sowie schwarze Stiefel mit Pfennigabsatz und weitem Schaft.