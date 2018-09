Look des Tages Cate Blanchett im schwarzen Samtkleid

Bezaubernd sah US-Schauspielerin Cate Blanchett (49, "Elizabeth") in diesem atemberaubenden Gala-Kleid aus: Bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig schritt sie in einer eleganten Armani-Robe über den roten Teppich. Das schwarze, bodenlange Samtkleid war trägerlos und an den Schultern war ein weißer, gefiederter Umhang befestigt. Tiefe Einblicke gewährte zudem der Sweetheart-Ausschnitt.