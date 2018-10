Look des Tages Cate Blanchett glänzt in Rom

Die australische Oscar-Gewinnerin Cate Blanchett (49, "Blue Jasmine") legte einen glänzenden Auftritt am Wochenende beim Filmfestival in Rom hin. Die bodenlange taillierte Neckholder-Robe aus schwarzem Tüll wurde vor allem durch die beiden breitgefächerten Plissee-Elemente in Gold zum echten Hingucker.