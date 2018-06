Look des Tages Carrie Underwood verteilt Küsse

Dieses Outfit ist im wahrsten Sinne zum Knutschen! Zur Verleihung der Radio Disney Music Awards in Hollywood vereinte Sängerin Carrie Underwood (35, "Cry Pretty") in ihrem Look Eleganz mit verspielten Hinguckern. Sie trug ein trägerloses, kurzes Cocktailkleid in Schwarz, das mit roten und rosafarbenen Kussmündern versehen war, was besonders feminin wirkte. Darüber trug die Sängerin ein transparent-schwarzes Tüllkleid, das bis zum Boden reichte und mit kleinen, schwarzen Punkten und langen Ärmeln dem Outfit eine elegante Note verlieh. Zwei Pailletten-Aufnäher an der Brust und der Taille rundeten den coolen Look ab.