Look des Tages Carey Mulligan im blauen Muster-Look

Das sommerliche Muster harmonierte perfekt mit dem hellen Teint der britischen Schauspielerin. Ihre schulterlangen, blonden Haare trug sie passend zum frischen Look nur leicht gewellt. Der Hollywood-Star setzte zudem auf ein dezentes Augen-Make-up, ein karmesinroter Lippenstift sorgte für einen letzten Akzent. Marineblaue Peeptoes komplettierten den Look der zweifachen Mutter. Ihr Film "Wildlife" startet am 19. Oktober 2018 in den US-Kinos.