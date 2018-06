Look des Tages Bryce Dallas Howard: Lady in Red

Schauspielerin Bryce Dallas Howard (37, "The Help,) war bei der Premiere von "Jurassic World: Das gefallene Königreich" in Los Angeles nicht zu übersehen. Die 37-Jährige schritt in einer eleganten, bodenlangen Robe in Rot über den grauen Teppich. Das Off-Shoulder-Kleid von Roland Mouret bestach durch Trompetenärmel und einen hohen Beinschlitz auf der linken Seite. Ein besonderer Eyecatcher war zudem der dunkelrote Gürtel von Johanna Ortiz, den Howard mit einer großen Schleife um ihre Taille gebunden hatte.