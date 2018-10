Look des Tages Ashlee Simpson im Fransen-Kleid

Nachtschwarze Eleganz: Sängerin und Schauspielerin Ashlee Simpson (34, "Melrose Place") zeigte sich an der Seite von Ehemann Evan Ross (30) auf dem Angel Ball 2018 in New York wie eine moderne Märchenkönigin. Den zauberhaften Touch verlieh der 34-Jährigen ihr rückenfreies Mini-Kleid aus dunklen Fransen, die silbrig schimmerten. Eine lange Schleppe sorgte zudem für Aufmerksamkeit. Zu der Robe von Ralph & Russo kombinierte Simpson farblich abgestimmte Riemchen-Sandaletten von Giuseppe Zanotti.