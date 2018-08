Look des Tages Angelina Kirsch im sexy Leo-Print

Curvy-Model Angelina Kirsch (30) weiß ihre Kurven gekonnt in Szene zu setzen. Bei der gestrigen Premiere des neuen Kinofilms "Safari - Match Me If You Can" in Hamburg stellte sie dies erneut unter Beweis. Passend zum Safari-Motto trug das Model eine leicht transparente Bluse im Leo-Print. Das hochgeschlossene Oberteil mit langen Ärmeln ließ ihren schwarzen BH durchblitzen, dazu passend wählte Kirsch einen schwarzen Mini-Rock und ebenfalls schwarze High Heels.