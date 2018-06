Look des Tages Andie MacDowell setzt auf Rot

Schauspielerin Andy MacDowell (60, "Und täglich grüßt das Murmeltier") zeigte sich pünktlich zum Sommeranfang gestern in einer rubinroten Robe mit Neckholder beim Raffaello Summer Day in Berlin. Das funkelende Highlight: Das knöchellange Abendkleid von Escada war mit Schmucksteinen besetzt. Große, tropfenförmige Steine umspielten das Dress in geschwungenen waagrechten Linien. Der breite Neckholder war ebenfalls mit Rubin-Nachbildungen verziert und wirkte durch den dichten Besatz fast selbst wie ein Schmuckstück. Der breite Schlitz am Dekolletee sorgte für einen sexy Hingucker.