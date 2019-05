Look des Tages Amber Heard setzt auf Pailletten

Ihre blonden Haare stylte die 33-Jährige zu einer klassischen Hochsteckfrisur im französischen Stil. Ein funkelndes Diamant-Collier sowie dazu passende Ohrringe perfektionierten den Glamour-Look. Ihre Nägel hatte sie in einem edlen Bordeaux lackiert. Beim Make-up betonte Heard besonders ihre Augenpartie durch einen markanten Eyeliner in Schwarz. Ein Lippenstift in Nude sorgte für ein natürliches Finish.