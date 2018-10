Look des Tages Amber Heard glitzert in Schwarz-Gold

Schauspielerin Amber Heard (32, "Justice League") unterstrich bei den American Music Awards 2018 in Los Angeles einmal mehr, dass sie zu den schönsten Frauen Hollywoods zählt. In einer schwarz-goldenen Robe von Ralph & Russo setzte sie ihr Dekolleté und ihre schlanken Beine in Szene. Das Designer-Kleid hatte einen Schlitz, der bis weit über das Knie der Schauspielerin reichte. Der herzförmige Ausschnitt der schulterfreien Robe war ein weiteres Highlight des glitzernden Outfits.