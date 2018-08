Look des Tages Alyssa Milano leuchtet im Ballkleid

In einem fabelhaften Ballkleid zeigte sich Alyssa Milano (45, "Charmed") bei der Netflix-Premiere ihrer neuen Serie "Insatiable" in Hollywood. Ihre Neckholder-Kleid war mit Glitzersteinchen besetzt und brachte die US-Schauspielerin zum Leuchten. Der Ausschnitt bot tiefe Einblicke, aufgrund des breiten Schlitzes am Dekolleté. Durch den Gürtel an der Taille wurde ihre schlanke Silhouette betont. Das bodenlange, lila Kleid hatte einen Ombré-Effekt und wurde unten am Rock immer heller.