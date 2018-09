Look des Tages Allie Evans punktet im karierten Kleid

Bei der Verleihung der Creative Arts Emmy Awards wimmelte es nur so vor prominenten Gästen. Ein Star stach jedoch heraus: Allie Evans ("Maximum Ride"). Die 22-jährige Nachwuchsschauspielerin aus Kanada trug ein beigefarbenes Abendkleid mit großem V-Ausschnitt. Drei zarte, funkelnde Kordeln betonten zudem ihre schlanke Taille. Über dem Basisstoff der Robe zauberten eine Lage Tüll sowie ein transparenter, silber-karierter Überrock das gewisse Etwas in das Outfit. Eine dazu passende Silber-Clutch komplettierte den Look.