Look des Tages Alison Brie bezaubert in Spitze

Schauspielerin Alison Brie (36, "How to be Single") zog bei den Producers Guild of America Awards alle Blicke auf sich. Denn die Ehefrau von Schauspieler Dave Franco (33, "Die Unfassbaren") hatte für den roten Teppich in Beverly Hills ein echtes Hingucker-Dress ausgewählt. Die optisch zweigeteilte Robe bestand aus einer ärmellosen, an der Taille asymmetrisch geschnittenen Korsage, die mit blauen und roten Blumen sowie weißen grafischen Elementen bestickt und schwarzen Spitzenrändern versehen war. Die hauchdünnen Spaghettiträger und der Mermaidrock aus schwarzer spanischer Spitze betonten ihre elfenhafte Figur.