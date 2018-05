Look des Tages Alison Becker im farbenfrohen Zweiteiler

Es muss nicht immer das Abendkleid sein. Auf der "In Darkness"-Premiere in Los Angeles überzeugte Schauspielerin Alison Becker (41, "Die Hochzeit meiner besten Freundin") in einem modernen Zweiteiler aus Crop-Oberteil und Bleistiftrock. Der lilafarbene Stoff mit verspieltem Zickzack-Muster schmiegte sich eng an den Körper der 41-Jährigen an und bedeckte dabei sowohl Arme als auch Knie. Lediglich die schmalen Waden und Fesseln sowie die zierliche Taille der Schauspielerin lagen frei.