Look des Tages Alexandra Daddario in aufregendem Rot

Rot steht ihr nicht nur in Form eines "Baywatch"-Badeanzugs: Alexandra Daddario (32, "Baywatch") sorgte mit einem feuerroten Kleid für einen aufregenden Auftritt auf der Premiere ihres neuen Films "Nomi" im Rahmen des Film Festivals in Los Angeles. Das bodenlange Kleid im Chiffon-Stoff mit einer Raffung in der Taille umspielte fließend die Figur der Schauspielerin. Mit tiefem Ausschnitt auf Vorder- und Rückseite kamen in der ärmellosen Robe Dekolleté, Arme und Schultern bestens zur Geltung.